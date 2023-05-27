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Кингсли Коман выигрывает чемпионство в каждом сезоне на взрослом уровне

В субботу, 27 мая, мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Кёльн» в матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги (2:1). Таким образом, команда в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии.

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман выигрывает чемпионский титул в каждом сезоне на взрослом уровне. Француз завоёвывал национальные первенства с «ПСЖ» (дважды), с «Ювентусом» (дважды) и с «Баварией» (восемь раз).

Отметим, что Коман внёс свой вклад в чемпионство «Баварии», открыв счёт в матче 34-го тура с «Кёльном».

В текущем сезоне на счету французского полузащитника 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.