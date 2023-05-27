Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — ЦСКА: после первого тайма счёт не открыт

«Краснодар» — ЦСКА: после первого тайма счёт не открыт
Комментарии

Продолжается матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
Удаления: Литвинов – 57' / нет

Первый тайм прошёл без голов. «Краснодар» нанёс два удара в створ ворот Игоря Акинфеева.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.

ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 28 матчах. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 46 очков по итогам 28 встреч. Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023