«Краснодар» — ЦСКА: после первого тайма счёт не открыт

Продолжается матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Первый тайм прошёл без голов. «Краснодар» нанёс два удара в створ ворот Игоря Акинфеева.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.

ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 28 матчах. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 46 очков по итогам 28 встреч. Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.