«Сочи» — «Зенит»: хозяева открыли счёт на первой минуте матча

Сегодня, 27 мая, проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на первой минуте матча хавбек хозяев Артур Юсупов поразил ворота «Зенита». «Сочи» впереди — 1:0.
Встреча первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами завершилась разгромной домашней победой «Зенита» со счётом 7:0. Дублем отмечались Иван Сергеев и Малком, ещё по одному мячу забивали Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.
«Зенит» занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков по итогам 28 туров. Команда досрочно стала чемпионом.
«Сочи» располагается на десятом месте. Команда заработала 37 очков в 28 встречах.
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