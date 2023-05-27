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Ройс заплакал после упущенного чемпионского титула «Боруссии»

Ройс заплакал после упущенного чемпионского титула «Боруссии»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сдержал слёз после того, как его команда упустила чемпионский титул немецкой Бундеслиги.

Фото: Lars Baron/Getty Images

«Боруссия» могла выиграть чемпионство, если бы победила в матче заключительного тура с «Майнцем». Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 15-й минуте встречи защитник «Майнца» Андреас Ханче-Ольсен вывел свою команду вперёд. Вскоре Карим Онисиво удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте Рафаэл Геррейру отыграл один мяч, а на 90+6-й минуте Эмре Джан сравнял счёт.

«Боруссия» завершила чемпионат Германии на втором месте: в параллельном матче «Бавария» обыграла «Кёльн» со счётом 2:1. В последний раз дортмундцы выигрывали чемпионство в 2012 году — под руководством Юргена Клоппа.

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