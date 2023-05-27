«Арис» отметит чемпионство большим концертом и церемонией награждения команды

В воскресенье, 28 мая, на следующий день после матча заключительного тура с АПОЭЛом, «Арис» планирует праздник на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле, куда смогут попасть все желающие-обладатели кипрского Fan ID.

Помимо церемонии, награждения «Ариса», впервые в истории ставшего чемпионом Кипра, состоится концерт. Среди приглашённых звёзд Сакис Рувас, Danzel, Eva Simons, Oceana, группа Queenie.

«Все чемпионы отмечают свой успех, но далеко не все клубы устраивают отдельно выделенное мероприятие для команды и болельщиков. Медали и сам трофей будут вручены при большом стечении гостей на нашем домашнем стадионе. Мы пригласили не только наших болельщиков, но и всех жителей Лимасола и Кипра, которым хотелось бы побывать на нашем празднике. После матча с АПОЭЛом никто из тренеров и футболистов не разъезжается по отпускам, наш чемпионский путь продлевается ещё как минимум на сутки. Мы хотим отметить это историческое событие вместе», — прокомментировал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.