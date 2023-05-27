Глава «Торпедо»: Бобровский и Панин постоянно косячат. Почему они возвращаются в футбол?

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о работе арбитров Яна Бобровского и Игоря Панина.
«Я даже уже не представляю, что надо сделать судьям, чтобы их отстранили. Не знаю, страшно представить, что надо сделать. Будем писать, будем встречаться с Павлом Юрьевичем Каманцевым. Будем разговаривать, чтобы нам объясняли, почему судьи, которых отстраняют постоянно, возвращаются обратно в футбол.
Это в целом уровень этих судей. Бобровского и Панина всегда отстраняют от судейства на протяжении двух лет. Они судят, косячат, их отстраняют, они возвращаются и опять косячат и их отстраняют. Давайте уже их отстраним, пускай каким-то другим видом спорта занимаются тогда.
Не знаю, что было раньше по этим арбитрам. С Бобровским я только сейчас увиделся первый раз. Можно посмотреть до этого с ним историю у «Торпедо», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 мая 2023
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