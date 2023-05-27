«Боруссия» не выигрывает чемпионат Германии на протяжении 11 лет

В субботу, 27 мая, «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) в заключительном туре чемпионата Германии. Таким образом, дортмундцы упустили чемпионство, пропустив на первое место «Баварию». Команда не выигрывает чемпионат Германии на протяжении 11 лет (с 2012 года).

Последний чемпионский титул «шмели» завоёвывали в сезоне-2011/2012. Тогда командой руководил нынешний тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

С тех пор «Боруссия» семь раз занимала второе место (2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023), дважды – третье (2017, 2021) и ещё по разу – четвёртое (2018) и седьмое (2015).

При этом, «шмели» ни разу за 11 последних сезонов не были так близки к чемпионскому титулу: «Боруссия» и «Бавария» набрали по 71 баллу в текущем розыгрыше Бундеслиги, однако благодаря дополнительным показателям трофей достался мюнхенскому клубу.