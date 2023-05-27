«Енисей» сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ

Красноярский «Енисей» гарантировал себе место в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.
Команда Вадима Гаранина сегодня обыграла «Кубань» (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги и набрала 53 очка. Это означает, что клуб из Красноярска теперь не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице — за тур до конца отрыв «Енисея» от «Родины» составляет четыре очка.
Четвёртое место даёт право сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Отметим, что владикавказская «Алания», занимающая третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, к настоящему моменту не прошла лицензирование для РПЛ.
Соперниками «Енисея» по стыковым матчам могут стать «Факел», «Пари Нижний Новгород» или «Крылья Советов», выступающие в Российской Премьер-Лиге.
- 27 мая 2023
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:01