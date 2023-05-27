«Енисей» сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ

Красноярский «Енисей» гарантировал себе место в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Команда Вадима Гаранина сегодня обыграла «Кубань» (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги и набрала 53 очка. Это означает, что клуб из Красноярска теперь не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице — за тур до конца отрыв «Енисея» от «Родины» составляет четыре очка.

Четвёртое место даёт право сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Отметим, что владикавказская «Алания», занимающая третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, к настоящему моменту не прошла лицензирование для РПЛ.

Соперниками «Енисея» по стыковым матчам могут стать «Факел», «Пари Нижний Новгород» или «Крылья Советов», выступающие в Российской Премьер-Лиге.