Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» занял первое место в Первой лиге, победив махачкалинское «Динамо»

«Рубин» занял первое место в Первой лиге, победив махачкалинское «Динамо»
Комментарии

Завершился матч предпоследнего, 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором казанский «Рубин» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 41-й минуте нападающий Джоэль Фамейе вывел казанцев вперёд. На 53-й минуте Фамейе оформил дубль. Матч команд в первом круге турнира завершился минимальной победой «Рубина». Единственный гол в той встрече забил также Фамейе.

В нынешнем сезоне Первой лиги «Рубин» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах и опережая за тур до конца калининградскую «Балтику» на четыре очка. Таким образом, казанцы досрочно выиграли турнир. «Динамо» Махачкала находится на седьмом месте. Команда набрала 46 очков.

Россия - Мелбет Первая лига. 33-й тур
27 мая 2023, суббота. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фамейе – 41'   2:0 Фамейе – 52'
Удаления: Апшацев – 90+1' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023