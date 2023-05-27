«Рубин» занял первое место в Первой лиге, победив махачкалинское «Динамо»
Поделиться
Завершился матч предпоследнего, 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором казанский «Рубин» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 41-й минуте нападающий Джоэль Фамейе вывел казанцев вперёд. На 53-й минуте Фамейе оформил дубль. Матч команд в первом круге турнира завершился минимальной победой «Рубина». Единственный гол в той встрече забил также Фамейе.
В нынешнем сезоне Первой лиги «Рубин» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах и опережая за тур до конца калининградскую «Балтику» на четыре очка. Таким образом, казанцы досрочно выиграли турнир. «Динамо» Махачкала находится на седьмом месте. Команда набрала 46 очков.
Комментарии
- 27 мая 2023
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:10
-
20:06
-
19:58
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
Партнерский контент