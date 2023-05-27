«Рубин» занял первое место в Первой лиге, победив махачкалинское «Динамо»

Завершился матч предпоследнего, 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором казанский «Рубин» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 41-й минуте нападающий Джоэль Фамейе вывел казанцев вперёд. На 53-й минуте Фамейе оформил дубль. Матч команд в первом круге турнира завершился минимальной победой «Рубина». Единственный гол в той встрече забил также Фамейе.

В нынешнем сезоне Первой лиги «Рубин» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах и опережая за тур до конца калининградскую «Балтику» на четыре очка. Таким образом, казанцы досрочно выиграли турнир. «Динамо» Махачкала находится на седьмом месте. Команда набрала 46 очков.