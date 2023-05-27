Кан и Салихамиджич покидают «Баварию». Клуб подтвердил

Мюнхенская «Бавария» объявила о расставании с председателем правления Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Баварии», Кан и Салихамиджич освобождены от своих должностей после внеочередного заседания наблюдательного совета клуба. Место Оливера Кана займёт Кристиан Дризен, замена Хасану Салихамиджичу пока не утверждена.

«Решение расстаться с Оливером Каном было для наблюдательного совета каким угодно, но точно не простым. В связи с общим развитием ситуации мы пришли к решению о назначении нового руководителя.

Хотим выразить благодарность Оливеру Кану за его преданность делу, идее и за всё, чего мы добились вместе. Он навсегда останется важной частью футбольного клуба «Бавария», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.