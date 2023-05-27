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Хави рассчитывает на Маркоса Алонсо в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает на левого защитника Маркоса Алонсо в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Этим летом мы не подпишем нового левого защитника на замену Жорди Альбе, так как у нас есть Алекс Бальде и Маркос Алонсо.

Нам нужна замена Серхио Бускетсу. Сделка будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плей. Мне нужен умный, решительный игрок, который выигрывает поединки", — приводит слова Хави Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Алонсо 41 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.

Алонсо забивает гол в ворота «Эспаньола» в матче 15-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт защитника с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее сообщалось, что «Барса» может продать ряд футболистов своей команды, включая Алонсо, в летнее трансферное окно.