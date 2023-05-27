«Краснодар» — ЦСКА: хозяева остались в меньшинстве
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Продолжается матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. На момент написания новости счёт 0:0.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
27 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
Удаления: Литвинов – 57' / нет
На 57-й минуте Вячеслав Литвинов получил красную карточку за грубый фол.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.
ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 28 матчах. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 46 очков по итогам 28 встреч. Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
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