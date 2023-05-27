Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» — «Реал» Мадрид: гости сравняли счёт

«Севилья» — «Реал» Мадрид: гости сравняли счёт
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 мая, проходит матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 20:00 мск. Игру в прямом эфире показывает Окко.

Испания - Примера. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
2-й тайм
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Мир – 3'   1:1 Родриго – 29'

На 29-й минуте «Реал» сравнял счёт усилиями вингера Родриго Гоэса.

Ранее, уже на третьей минуте матча «Севилья» открыла счёт благодаря голу своего форварда Рафаэля Мира.

Матч команд в первом круге завершился победой мадридского «Реала» со счётом 3:1. Голами в составе «сливочных» отметились Лука Модрич, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. За «Севилью» отличился Эрик Ламела.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 36 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 74 очка. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023