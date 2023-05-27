«Бавария» запретила Оливеру Кану праздновать победу в Бундеслиге вместе с игроками

Бывший генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан сообщил, что клуб запретил ему отмечать победу в Бундеслиге вместе с игроками. Об этом Кан написал в своём «твиттере».
«Невероятно! Поздравляю ребят. Я ведь говорил! Нужно всегда отдавать все силы до конца и никогда не сдаваться! Я невероятно горжусь вами и тем, чего вы достигли! Я бы хотел отпраздновать с вами, но, к сожалению, не могу быть рядом сегодня, поскольку клуб мне запретил. С нетерпением жду следующего сезона. В нём мы не только выиграем чемпионат Германии в 12-й раз подряд! А теперь давайте праздновать», — написал Кан.
Напомним, сегодня «Бавария» объявила об уходе Оливера Кана, занимавшего должность генерального директора клуба. Вместе с ним мюнхенцев покинул Хасан Салихамиджич.
- 27 мая 2023
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