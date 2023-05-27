Клотет — о судействе в матче с «Оренбургом»: два пенальти были назначены ошибочно

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о судейских ошибках в матче 29-го тура чемпионата России, в котором его команда дома уступила «Оренбургу» со счётом 1:3.

«Считаю, первый пенальти — ошибка судьи или VAR. Не могло быть там пенальти! Несмотря на него, команда продолжила играть с тем же настроением, что и прежде. В итоге мы сравняли счёт. Во втором тайме мы сохраняли хорошую интенсивность, несмотря на усталость. Технический уровень наших футболистов сегодня был выше, чем в предыдущих. Они проводили качественные атаки и хорошо защищались.

Второй пенальти — тоже ошибка, это не 11-метровый. Мяч попал в ногу нашего защитника, а потом в локоть. По правилам это не пенальти.

Потом «красная» карточка Самсонову… Я считаю, что он должен был получить одну жёлтую сегодня, но никак не две. Там был лёгкий контакт, игрок соперника громко закричал, судья на это среагировал. Итого — три ошибки против нас. Мы остались вдесятером, продолжили атаковать, но допустили серьёзную ошибку в защите и пропустили в третий раз», — приводит слова Клотета пресс-служба клуба.

Напомним, матч 29-го тура между «Торпедо» и «Оренбургом» обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.