Клотет — о дебюте Алексея Усанова за «Торпедо»: знал, что он сыграет хорошо

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался насчёт игроков, которые дебютировали за московский клуб под его руководством.

«Хочу отметить, что я дал много времени молодым игрокам, при мне многие дебютировали в РПЛ за «Торпедо». Не было никаких сомнений, что Алексей очень хорошо отыграет на своей позиции. И он действительно показал качественный футбол. Усанов абсолютно точно заслужил быть сегодня в стартовом составе.

Хочу отметить главного тренера «Торпедо-2» Николая Ковардаева, да и вообще всех тренеров в нашем клубе и академии — они помогают игрокам расти. В оставшихся до конца сезона РПЛ встречах мне было важно посмотреть молодых футболистов и понять, смогут ли они помогать клубу в будущем.

Думаю, вряд ли нам всем захочется запомнить этот сезон, все мы желаем двигаться вперёд», — приводит слова Клотета пресс-служба клуба.