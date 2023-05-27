Клотет — о дебюте Алексея Усанова за «Торпедо»: знал, что он сыграет хорошо

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался насчёт игроков, которые дебютировали за московский клуб под его руководством.
«Хочу отметить, что я дал много времени молодым игрокам, при мне многие дебютировали в РПЛ за «Торпедо». Не было никаких сомнений, что Алексей очень хорошо отыграет на своей позиции. И он действительно показал качественный футбол. Усанов абсолютно точно заслужил быть сегодня в стартовом составе.
Хочу отметить главного тренера «Торпедо-2» Николая Ковардаева, да и вообще всех тренеров в нашем клубе и академии — они помогают игрокам расти. В оставшихся до конца сезона РПЛ встречах мне было важно посмотреть молодых футболистов и понять, смогут ли они помогать клубу в будущем.
Думаю, вряд ли нам всем захочется запомнить этот сезон, все мы желаем двигаться вперёд», — приводит слова Клотета пресс-служба клуба.
- 27 мая 2023
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