«Краснодар» в меньшинстве удержал ничью в матче с ЦСКА

Завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Встреча завершилась вничью — 0:0.
На 57-й минуте Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку. Решение было принято Левниковым после просмотра видеоповтора.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.
ЦСКА занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 55 очков в 29 матчах. «Спартак» может опередить армейцев, если обыграет «Пари Нижний Новгород». «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 47 очков и опережая «Динамо», сыгравшее на матч меньше, на два очка.
- 27 мая 2023
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