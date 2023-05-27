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«Интер» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Интер» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч Серии А
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Сегодня, 27 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» примет «Аталанту» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Стали известны стартовые составы команд.

Италия - Серия А. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Интер»: Онана, Думфрис, Д'Амброзио, Ачерби, Бастони, Димарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Лукаку, Мартинес.

«Аталанта»: Спортьелло, Мехле, Толой, Джимсити, Скальвини, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Пашалич, Хёйлунн.

Матч команд в первом круге завершился победой «Интера» на выезде со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 66 очков в 36 матчах. «Аталанта» находится на пятом месте, у подопечных Джан Пьеро Гасперини 61 очко в активе. Лидирует «Наполи», набравший 86 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.

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