«Спартак» вышел на второе место в РПЛ по потерянным очкам
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Московский «Спартак» получил шанс опередить ЦСКА по итогам 29 туров Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата России. Армейцы набрали 55 очков. «Спартак» наберёт 56 очков и выйдет на второе место, если обыграет дома «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
В последнем, 30-м туре ЦСКА сыграет дома с «Ростовом», а «Спартак» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов». ЦСКА и «Спартак» дважды встречались в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В 13-м туре команды сыграли вничью — 2:2, а в 28-м туре красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
На первом месте в РПЛ находится «Зенит», обеспечивший себе титул чемпиона.
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