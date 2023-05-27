«Шальке», отказавшийся от денег «Газпрома», вылетел из Бундеслиги

«Шальке» и «Герта» выбыли из Бундеслиги по итогам сезона-2022/2023. «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах.
В матче последнего, 34-го тура чемпионата Германии «Шальке» проиграл «РБ Лейпциг» (2:4) и занял 17-е место, вылетев во вторую Бундеслигу напрямую.
Напомним, в прошлом году гельзенкирхенский клуб расторг контракт с «Газпромом», несмотря на то что российская энергетическая компания подписала с «Шальке» новый контракт только в марте 2021 года — менее чем за год до описываемых событий.
«Штутгарт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и занял 16-е место в турнирной таблице. Теперь швабы сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшем немецком дивизионе. На 18-м месте оказалась берлинская «Герта», о вылете из Бундеслиги которой стало известно ещё 20 мая.
- 27 мая 2023
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