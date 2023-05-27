Клотет — о «Торпедо» в следующем сезоне: изменений в составе будет много

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, что чёрно-белые переживут большую перезагрузку состава этим летом.
«Да, я знаю, что значит для фанатов матч с «Локомотивом». Мы ещё раз доведём до игроков этот факт. Но и для нас самих успешно сыграть в нём важно — хотим завершить сезон на мажорной ноте. Команда сильно изменится в межсезонье.
Мы проведём большую работу. У меня большие требования к предстоящим трансферам. Хочу создать боевой коллектив. Я провожу много часов за анализом потенциальных игроков. Хочу подписать тех, кто нам поможет. Этот короткий перерыв позволит нам перезагрузиться и с новыми мыслями войти в следующий сезон.
Также у нас много игроков, у которых истекают контракты. Нужно принимать решения по ним. Все в клубе сосредоточены на том, чтобы построить сильную команду», — приводит слова Клотета пресс-служба клуба.
- 27 мая 2023
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