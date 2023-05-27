Валерий Масалитин: ЦСКА не был готов к игре с «Краснодаром», не было желания победить

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результата матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и армейцами (0:0).
«ЦСКА не был готов к игре с «Краснодаром». Не было движения, мотивации к победе, желания выиграть эту игру. «Краснодар» взял мяч под контроль, убегал по флангам, создавал моменты и только из-за невезения не забил в первом тайме. У ЦСКА было очень много брака, причём у всех футболистов.
Понятно, если бы выпадал один или двое, но сегодня выпадала практически вся команда. Надо было делать замены ещё в перерыве, что-то менять в этой игре – Федотов этого не сделал. А за пять-десять минут до конца что-то менять — смысла мало.
Могли забить со стандартов, где-то ещё, но не хватило мастерства, особенно в исполнении штрафных ударов. Психологически ЦСКА ещё не созрел для таких игр. И со «Спартаком», и с «Краснодаром» надо было выигрывать, но и там, и там невнятная игра.
Можно ли причиной такой игры назвать дорогу до Краснодара? Что угодно можно назвать. После судейского скандала в игре «Ростова» посыпался «Ростов», после скандала в дерби неуверенно выглядел ЦСКА. В двух играх, где ЦСКА обязательно нужно было выигрывать, команда играла не с позиции силы и лидера. Дорога для всех.
Тот же «Ростов» или «Факел» — они ведь тоже постоянно так добираются до игр. Только ЦСКА пару раз, а эти команды – весь сезон. Не думаю, что стоит ссылаться на дорогу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 27 мая 2023
-
22:44
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:52
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:18
-
20:15
-
20:14