Валерий Масалитин: ЦСКА не был готов к игре с «Краснодаром», не было желания победить

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результата матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и армейцами (0:0).

«ЦСКА не был готов к игре с «Краснодаром». Не было движения, мотивации к победе, желания выиграть эту игру. «Краснодар» взял мяч под контроль, убегал по флангам, создавал моменты и только из-за невезения не забил в первом тайме. У ЦСКА было очень много брака, причём у всех футболистов.

Понятно, если бы выпадал один или двое, но сегодня выпадала практически вся команда. Надо было делать замены ещё в перерыве, что-то менять в этой игре – Федотов этого не сделал. А за пять-десять минут до конца что-то менять — смысла мало.

Могли забить со стандартов, где-то ещё, но не хватило мастерства, особенно в исполнении штрафных ударов. Психологически ЦСКА ещё не созрел для таких игр. И со «Спартаком», и с «Краснодаром» надо было выигрывать, но и там, и там невнятная игра.

Можно ли причиной такой игры назвать дорогу до Краснодара? Что угодно можно назвать. После судейского скандала в игре «Ростова» посыпался «Ростов», после скандала в дерби неуверенно выглядел ЦСКА. В двух играх, где ЦСКА обязательно нужно было выигрывать, команда играла не с позиции силы и лидера. Дорога для всех.

Тот же «Ростов» или «Факел» — они ведь тоже постоянно так добираются до игр. Только ЦСКА пару раз, а эти команды – весь сезон. Не думаю, что стоит ссылаться на дорогу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.