«Лутон» вышел в АПЛ впервые в истории

Завершился финальный матч плей-офф Чемпионшипа, в котором встречались «Ковентри» и «Лутон». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Лутон» обыграл соперника в серии пенальти и вышел в английскую Премьер-лигу.

С момента основания АПЛ в 1992 году «Лутон» ни разу не принимал участия в турнире.

Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На гол полузащитника «Лутона» Джордана Кларка на 23-й минуте своим точным ударом на 66-й минуте ответил хавбек «Ковентри» Густаво Хамер.

В дополнительные 30 минут игры команды голов не забивали. Матч плавно перешёл в серию пенальти, в которой победу праздновал «Лутон» (6:5). Таким образом, в следующем сезоне команда примет участие в высшем дивизионе — АПЛ.