«Реал» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги благодаря дублю Родриго
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Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала мадридский «Реал» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на третьей минуте матча «Севилья» открыла счёт благодаря голу своего форварда Рафаэля Мира. На 29-й минуте «Реал» сравнял счёт усилиями вингера Родриго Гоэса.
На 69-й минуте Родриго принёс своей команде победу, оформив дубль.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 37 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 77 очков. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.
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