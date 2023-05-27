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«Реал» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги благодаря дублю Родриго

«Реал» обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги благодаря дублю Родриго
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Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимала мадридский «Реал» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на третьей минуте матча «Севилья» открыла счёт благодаря голу своего форварда Рафаэля Мира. На 29-й минуте «Реал» сравнял счёт усилиями вингера Родриго Гоэса.

На 69-й минуте Родриго принёс своей команде победу, оформив дубль.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 37 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 77 очков. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.

Испания - Примера. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Мир – 3'   1:1 Родриго – 29'   1:2 Родриго – 69'
Удаления: Акунья – 83' / нет
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