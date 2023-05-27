Густаво Мантуан: чувствую себя прекрасно, готов к следующей игре

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан сообщил, что избежал травмы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

«Ничего страшного, не стоит переживать. Просто немного накопилась усталость в мышцах, и я почувствовал боль, которую не хотелось усугублять. Сейчас я чувствую себя прекрасно и понимаю, что готов к следующей игре — просто в тот момент показалось, что лучше поберечь себя», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба.

Гол бразильского полузащитника принёс «Зениту» ничью в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1). Покидал поле Мантуан прихрамывая, на 75-й минуте игры его заменил Алексей Барановский.

В нынешнем сезоне бразилец провёл 21 матч в рамках чемпионата России, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.