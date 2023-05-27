Хави — о Кунде: у нас с ним нет и не было никаких проблем. Мы очень довольны его игрой

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о взаимоотношениях с защитником своей команды Жюлем Кунде.
«Ещё раз повторюсь: у нас с Кунде нет и не было никаких проблем. Он фундаментальная часть нашей команды.
Жюль — профессионал высочайшего уровня, мы очень довольны им. Я не понимаю, почему в средствах массовой информации люди сообщают о том, что есть проблемы. Вообще никаких проблем», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В текущем сезоне на счету Кунде 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Защитник перешёл в каталонский клуб из «Севильи» летом прошлого года.
Контракт французского игрока с «блауграной» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее сообщалось о недовольстве Кунде выступлением на позиции правого защитника.
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