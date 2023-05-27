Анчелотти — о победе над «Севильей»: «Реал» хочет закончить сезон хорошо

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти подвёл итоги матча 37-го тура Ла Лиги с «Севильей», победу в котором одержали «сливочные» (2:1).

«Мы хотим хорошо закончить сезон. Найти мотивацию, чтобы играть в свой лучший футбол, почти невозможно, но мы по-прежнему можем хорошо играть. Постепенно по ходу игры команда обрела уверенность в собственных силах и стала лучше владеть мячом. Мне понравилась наша игра», — цитирует Анчелотти испанское издание Marca.

В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Севильей» со счётом 2:1. В составе команды Карло Анчелотти отличился Родриго (дубль).

В данную минуту «Реал» Мадрид занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 77 очков. Чемпионский титул в сезоне-2022/2023 выиграла «Барселона».