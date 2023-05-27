Мбаппе утешил болельщицу, в которую попал мячом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе случайно попал мячом в болельщицу после неточного удара во время разминки перед матчем предпоследнего, 37-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом», который идёт в эти минуты.

Мяч попал женщине в нос. После эпизода Мбаппе подошёл к болельщице и приобнял её, а также помог стюартам, которые оказывали зрительнице медицинскую помощь.

Мбаппе вышел на поле с первых минут матча. На 59-й минуте Килиан отметился результативной передачей на Лионеля Месси, который открыл счёт. В нынешнем сезоне «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 84 очка в 36 матчах. Парижане опережают «Ланс» на шесть очков и выиграют чемпионат Франции, если наберут очки в матче со «Страсбургом».