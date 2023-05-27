Абдуллина стала двукратной чемпионкой Англии в составе «Челси»

Российская защитница Алсу Абдуллина стала двукратной чемпионкой Англии в составе лондонского «Челси».

В субботу, 27 мая, «Челси» выиграл национальный чемпионат после того, как на выезде разгромил «Рединг» со счётом 3:0 благодаря дублю Сэм Керр и голу Гуро Рейтен. Это уже второй чемпионский титул для команды за два года. Абдуллина выступает за клуб с января 2022 года: она перешла из «Локомотива» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету россиянки девять матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых она отметилась тремя результативными передачами. Контракт Абдуллиной с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» заинтересовано в продолжении сотрудничества с российской защитницей.