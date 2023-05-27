«ПСЖ» стал чемпионом Франции, сыграв вничью со «Страсбургом»

Завершился матч предпоследнего, 37-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбург» принимал «ПСЖ» на стадионе «Стад де ла Мено». Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 59-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт после передачи Килиана Мбаппе. На 79-й минуте Кевин Гамейро сравнял счёт.

Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1. Победный мяч в той игре забил Мбаппе.

После 37 туров «ПСЖ» набрал 85 очков. Парижане за тур до конца чемпионата Франции опережают идущий вторым «Ланс», который набрал на четыре очка меньше. «Страсбург» находится на 15-м месте с 40 очками.

В заключительном, 38-м туре «ПСЖ» сыграет дома с «Клермоном», а «Страсбург» отправится в гости к «Лорьяну».