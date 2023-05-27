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«ПСЖ» установил рекорд, выиграв чемпионат Франции в 11-й раз

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции по итогам текущего сезона. Победа стала для клуба 11-й в истории.

Клуб установил национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств. Ранее первое место принадлежало «Сент-Этьену», который 10 раз становился лучшим клубом страны.

Матч 37-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ» завершился вничью (1:1). На 59-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт после передачи Килиана Мбаппе. На 79-й минуте Кевин Гамейро сравнял счёт.

После 37 туров «ПСЖ» набрал 85 очков. Парижане за тур до конца чемпионата Франции опережают идущий вторым «Ланс», который набрал на четыре очка меньше. «Страсбург» находится на 15-м месте с 40 очками. В заключительном, 38-м туре «ПСЖ» сыграет дома с «Клермоном», а «Страсбург» отправится в гости к «Лорьяну».