«Монако» с Головиным проиграл «Ренну» и выпал из зоны еврокубков

«Монако» на выезде уступил «Ренну» со счётом 0:2 в матче 37-го тура чемпионата Франции и выпал из зоны еврокубков.
Таким образом, за тур до окончания сезона в Лиге 1 «Монако» опустился с четвёртой на шестую строчку, пропустив вперёд «Ренн» и «Лилль». Команда набрала столько же очков, сколько и «Ренн» — 65, однако монегаски уступают по дополнительным показателям. Отставание «Монако» от «Лилля» — одно очко.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте. Хавбек не отмечается результативными действиями на протяжении трёх последних матчей.
Напомним, четвёртое место в чемпионате Франции позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы, в то время как пятая строчка выводит команду в квалификационный раунд Лиги конференций.
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