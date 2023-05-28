Месси выиграл 43-й трофей в карьере. Это повторение рекорда

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл 43-й трофей в профессиональной карьере футболиста. Аргентинец повторил достижение экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

Сегодня 35-летниий нападающий стал чемпионом Франции с «ПСЖ». Ранее с парижанами он выигрывал чемпионат Франции и Суперкубок страны.

С «Барселоной» Месси десять раз выигрывал Ла Лигу, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, по три раза — Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Со сборной Аргентины Лионель Мессии выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодёжный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

Выигранный сегодня чемпионский титул стал 43-м по счёту трофеем в карьере аргентинского нападающего. Столько же трофеев за свою карьеру завоевал экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес.