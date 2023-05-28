Видеообзор матча «Химки» — «Урал»

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Урал» одержал победу со счётом 3:0.

В первом тайме дубль оформил нападающий «Урала» Александр Юшин. Он отличился на 24-й и 40-й минутах. На 63-й минуте третий мяч гостей забил полузащитник Даниэль Мишкич. Во всех трёх голах ассистентом выступил полузащитник Андрей Егорычев.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка за 29 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).