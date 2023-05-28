Футболист «Лутона» стал первым игроком, кто проделал путь из пятого дивизиона в АПЛ

Полузащитник «Лутона» Пелли Раддок стал первым футболистом в истории, который вышел в английскую Премьер-лигу, проделав путь из пятого дивизиона с одним клубом.
Раддок выступает за «Лутон» с сезона-2013/2014. Карьерные успехи 29-летнего конголезского хавбека с английским клубом выглядят следующим образом:
2014 год: Выход в Лигу 2
2018 год: Выход в Лигу 1
2019 год: Выход в Чемпионшип
2023 год: Выход в АПЛ
В текущем сезоне на счету Раддока 37 матчей за «Лутон» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Контракт конголезца с английским клубом действует до конца июня этого года, однако соглашение предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,9 млн.
Напомним, «Лутон» вышел в АПЛ впервые в своей истории.
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