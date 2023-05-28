Защитник «Зенита» Ренан помог своей сборной выйти в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира

В субботу, 27 мая, сборная Бразилии U20 обыграла сверстников из Нигерии со счётом 2:0. Таким образом, команда пробилась в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу. Несмотря на поражение от «селесао», африканская команда тоже выйдет в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место в группе.
В матче 3-го тура группового этапа бразильцы обыграли Нигерию благодаря голам Жана Педросо и Маркиньоса в концовке первого тайма. В составе латиноамериканской сборной весь матч на поле провёл центральный защитник Роберт Ренан, выступающий за питерский «Зенит». Это уже третья встреча на чемпионате мира, в которой Ренан играет на протяжении всех 90 минут.
Ранее сообщалось об интересе к бразильскому защитнику со стороны сразу нескольких ведущих клубов английской Премьер-лиги.
- 28 мая 2023
-
01:55
-
01:41
-
01:20
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:42
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:27
-
00:21
-
00:13
-
00:09
-
00:06
-
00:01
- 27 мая 2023
-
23:59
-
23:50
-
23:50
-
23:42
-
23:42
-
23:36
-
23:35
-
23:33
-
23:27
-
23:15
-
23:05
-
23:05
-
22:59
-
22:58
-
22:44
-
22:43
-
22:37
-
22:34