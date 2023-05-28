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Защитник «Зенита» Ренан помог своей сборной выйти в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира

Защитник «Зенита» Ренан помог своей сборной выйти в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира
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В субботу, 27 мая, сборная Бразилии U20 обыграла сверстников из Нигерии со счётом 2:0. Таким образом, команда пробилась в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу. Несмотря на поражение от «селесао», африканская команда тоже выйдет в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место в группе.

В матче 3-го тура группового этапа бразильцы обыграли Нигерию благодаря голам Жана Педросо и Маркиньоса в концовке первого тайма. В составе латиноамериканской сборной весь матч на поле провёл центральный защитник Роберт Ренан, выступающий за питерский «Зенит». Это уже третья встреча на чемпионате мира, в которой Ренан играет на протяжении всех 90 минут.

Ранее сообщалось об интересе к бразильскому защитнику со стороны сразу нескольких ведущих клубов английской Премьер-лиги.

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