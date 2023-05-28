Видеообзор матча «Сочи» — «Зенит»
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).
Уже на первой минуте матча полузащитник хозяев Артур Юсупов поразил ворота санкт-петербургской команды. Этот мяч стал единственным в первой половине встречи.
«Зенит» сумел сравнять счёт на 50-й минуте благодаря голу своего хавбека Густаво Мантуана. Матч так и завершился — 1:1.
«Зенит» занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 67 очков по итогам 29 туров. Команда досрочно стала чемпионом.
«Сочи» располагается на десятом месте. Команда заработала 38 очков в 29 встречах.
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