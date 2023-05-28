Галтье – после чемпионства «ПСЖ»: чувствую, что заслуживаю продолжать работать в команде
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал чемпионство команды. «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории и установил национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств.
«Да, я думаю, что заслужил второй сезон в «ПСЖ», потому что, я смог держать курс в очень трудные времена. Катастрофический сезон в «ПСЖ» — это когда он не стал чемпионом, и это уже происходило. Сегодня мы чемпионы. Да, я чувствую, что заслуживаю продолжать работать в команде», — приводит слова Галтье RMC Sport.
В нынешнем сезоне «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.
Напомним, Галтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.
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