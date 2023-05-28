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Килиан Мбаппе опубликовал пост после победы «ПСЖ» в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на чемпионство команды, которое было добыто в матче 37-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (1:1).

«Чемпион Франции. 11-й титул. Дамы и господа, мир, самый большой клуб во Франции — «ПСЖ», — написал французский нападающий в своей социальной сети.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории и установил национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции француз принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 40 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основном претендентом на игрока называется «Реал».