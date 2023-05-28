Ребров покинул пост главного тренера «Аль-Айна»

Украинский специалист Сергей Ребров объявил об уходе с поста главного тренера эмиратского «Аль-Айна», сообщает официальный твиттер клуба. В последнем матче под его руководством команда проиграла в финале Кубка лиги «Шардже» (1:2).

В нынешнем сезоне «Аль-Айн» также потерпел поражения в финалах Кубка ОАЭ и Суперкубка ОАЭ, а в чемпионате страны стал вторым позади «Шабаб Аль-Ахли».

Ребров возглавлял команду с июня 2021 года. В прошлом сезоне под руководством тренера «Аль-Айн» выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги.

Сообщалось, что Ребров теперь должен возглавить сборную Украины, которая провела один матч в отборе на Евро-2024 с Англией (0:2) в группе C. В этом же квинтете выступают Италия, Северная Македония и Мальта.