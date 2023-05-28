Индзаги высказался о предстоящем матче «Интера» с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 10 июня.

«Выйдет ли Лукаку в старте в матче с «Манчестер Сити»? Посмотрим, впереди ещё две недели. Мы сделаем свой выбор, но он всегда действует на благо команды. В последние недели все нападающие менялись, потому что играть необходимо было каждые три дня. Мы все знаем, что «Манчестер Сити» — сильнейшая команда в мире, они фавориты, но мы сделали всё возможное, чтобы попасть сюда, и сделаем всё в тот вечер. У них 23-24 отличных игрока, так что нельзя просто выбрать одного или двух, чтобы следить за ними», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» в двухматчевом противостоянии обыграл «Милан».

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