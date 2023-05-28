Нассер Аль-Хелаифи – о чемпионстве «ПСЖ»: это исторический момент

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился эмоциями после победы команды в чемпионате Франции.
«Конечно, это исторический момент для «Пари Сен-Жермен». Этот 11-й чемпионский титул во Франции — награда за всю тяжёлую работу, которую мы проделали за последние 12 лет. Войти в историю Лиги 1 и обогнать «Сент-Этьен» — настоящий предмет гордости. Я хотел бы упомянуть всех тех — директоров, игроков, сотрудников и болельщиков, — которые, особенно после первого титула в 1986 году, помогли сделать этот клуб эталоном.
Я также хотел бы поблагодарить всех, кто в этом сезоне внёс свой вклад в завоевание этого 11-го титула — игроков, персонал и всех сотрудников Клуба, которые усердно работали, чтобы это произошло. Было тяжело, но мы справились. Теперь мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать этот титул в следующую субботу на «Парк де Пренс», когда мы встретимся с «Клермоном», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».
Заключительный тур Лиги 1 между «ПСЖ» и «Клермоном» состоится 3 июня.
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