Эммануэль Макрон: никогда не переставал быть верным «Марселю»

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «Марсель» с 30-летием с момента победы клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

«Очень много думал о вас. Во-первых, потому что в тот вечер 30 лет назад вы заставили меня мечтать и вибрировать, как и миллионы других французов, а не только марсельцев.

Никогда не переставал быть верным «Марселю». Вы – легендарное поколение, которое помогло обрести эту европейскую звезду. Всегда и снова», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, после 37 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 73 очка и расположился на третьем месте турнирной таблицы. Команда обеспечила себе выход в групповую стадию Лиги чемпионов следующего сезона.

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