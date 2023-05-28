Сергей Ребров прокомментировал уход из «Аль-Айна»

Украинский специалист Сергей Ребров, объявивший об уходе с поста главного тренера эмиратского «Аль-Айна», прокомментировал данный факт.

«Спасибо всем в «Аль-Айне» за эти два сезона работы. Мы пережили вместе замечательные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом — администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение этих двух лет, которые мы провели вместе.

Я желаю всем в «Аль-Айне» всего наилучшего и много успехов в будущем!», — написал Ребров в одной из социальных сетей.

Ребров возглавлял команду с июня 2021 года. В прошлом сезоне под руководством тренера «Аль-Айн» выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги.

Сообщалось, что Ребров теперь должен возглавить сборную Украины, которая провела один матч в отборе на Евро-2024 с Англией (0:2) в группе C. В этом же квинтете выступают Италия, Северная Македония и Мальта.

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