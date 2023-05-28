Барелла — об игре за «Интер»: сезон взлётов и падений
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Итальянский полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался о своей игре за клуб в текущем сезоне.
«Я провёл сезон из взлётов и падений, у меня были матчи, в которых я мог выступить лучше. Надеюсь, что ещё смогу реально помочь команде в оставшихся играх. Сейчас думаем о матче с «Торино», потом будет ещё один финал», — приводит слова Бареллы FCInter1908.it.
В текущем сезоне на счету футболиста 49 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и десятью результативными передачами.
Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Бареллы – € 70 млн.
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