В «Енисее» поделились эмоциями от выхода команды в стыковые матчи

Директор «Енисея» Алексей Ивахов поздравил красноярскую команду с выходом в стыковые матчи за попадание в Российскую Премьер-Лигу.

«Поздравляю всех, кто болеет за «Енисей»! Настроение хорошее у команды. Все ребята выложились. У нас сильный коллектив. Пацаны — красавцы! Важная победа на выезде. Был тяжёлый перелёт, поезд и грозный соперник. У «Кубани» качественные футболисты и хороший тренер аналитик -мотиватор. Команда бьётся за выживание, отступать им было некуда, а нам нужно было решать свои задачи, побеждать здесь и сейчас. Играли только на победу, хотя многие говорили, что нас и ничья устроит. Но вся команда себя проявила, выложилась на максимум, показали атакующий футбол и забили хорошие голы! Мы очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков, кто в крае и тех ребят, которые приехали поддержать нашу команду в Краснодар! Спасибо им большое. Вместе мы победим!

При этом уже сейчас думаем, что будет завтра. Понимаем, как использовать наши футбольные ресурсы, чтобы в оптимальной форме подготовиться к стыкам. Все самое интересное только начинается! Step by step!» — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.