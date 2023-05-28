«Манчестер Сити» хочет обменяться футболистами с «Баварией»

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха, поэтому готов включить в сделку по его переходу защитника Жоау Канселу, выступающего за мюнхенскую команду на правах аренды. Об этом сообщает 90min.
По сведениям источника, 28-летний Киммих, выступающий за «Баварию» с 2015 года, может покинуть команду для поиска нового вызова. Вчера, 27 мая, Йозуа выиграл с клубом восьмую Бундеслигу подряд. В минувшем сезоне на его счету участие в 47 матчах, в которых он забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
29-летний Канселу, по сообщениям ряда СМИ, находится в конфликте с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолом, поэтому вряд ли продолжит выступать за команду под его руководством. Португальца также хочет подписать «Барселона».
Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии. Видеоролик:
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