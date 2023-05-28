Президент «Торпедо» опроверг информацию о запрете на трансферы из-за долгов клуба

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин опроверг информацию о запрете на покупку новых футболистов.

«У руководства «Торпедо» нет официальных бумаг о запрете на покупку новых игроков. У «Торпедо» нет никаких проблем с финансированием. Мы на постоянной связи с РФС, а если у них будут вопросы, то мы сможем на всё ответить», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 29 матчах. В заключительном матче, который пройдёт 3 июня, команда сыграет с «Локомотивом», который находится на девятом месте. В следующем сезоне «Торпедо» сыграет в Мелбет Первой лиге.