«Хорошо, что пять-семь не получили». Тренер «Химок» Талалаев — о матче с «Уралом»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Урала» (0:3) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«0:3. «Урал» с победой. Хорошая игра соперника, им игра была нужнее — это было видно на поле. Те игроки, которым давали шанс, воспользовались им по-разному. Мне понравилось, как команда действовала до пропущенного гола. После пропущенного мяча не совсем то, что хотелось бы. Подходим к штрафной, не можем принять решение, нет пока наигранных взаимодействий, когда меняются люди. Это было и в первом тайме, и во втором тоже. В первом тайме 25 минут поиграли, во втором — 23. После этого полный хаос.
Уровень соперника определяет очень многое. Есть команды, с которыми ты можешь позволять себе ошибки в переходных фазах — тебя не ловят, первая ошибка не заканчивается голом. А есть команды, которые сразу забивают один, а если забивают два, то потом вообще сложнее. Хорошо, что не бросают играть. Хорошо, что пять-семь не получили — это какое-то улучшение за последний период», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.
- 28 мая 2023
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