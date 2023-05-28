Ивич — о матче с ЦСКА: то, что сделали игроки «Краснодара» вдесятером — потрясающе
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча предпоследнего, 29 тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью (0:0) с ЦСКА.
«Прежде всего, хочу поздравить моих игроков, потому что они провели хороший матч. Уверен, мы были лучшей командой, пока играли 11 на 11. То, что сделали парни, когда остались вдесятером — это потрясающе. Они показали характер. Я сказал „потрясающе“, поскольку у нас не было подобных игр в прошлом, и это нечто такое, что важно для команды. Важно показать характер — и сегодня, и в предыдущих матчах», — приводит слова Ивича официальный ютуб-канал клуба.
«Краснодар» остался в меньшинстве на 57-й минуте матча после того, как Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку.
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